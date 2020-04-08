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تركي آل الشيخ يثير الجدل بمنشور غامض على فيس بوك

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أثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، المزيد من الجدل برسالة غامضة قد يشير فيها إلى ثنائي الأهلي أحمد فتحي وحسام عاشور.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه

على فيس بوك ": هل مضى مع حد ؟! ولا اكتشف أن لعبة حافة الهاوية خطرة أوووي ؟! بكرة نشوف".

وكان أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى بيراميدز الذي كان يملكه إلى آل الشيخ.

وتردد أيضا أن آل الشيخ قد جلب عروض خليجية لحسام عاشور قائد الأهلي الذي سيرحل نهاية هذا الموسم.

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