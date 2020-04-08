الإسماعيلي يكثف محاولاته لتجديد عقد عماد حمدي

كثف مسؤولي النادي الإسماعيلي محاولاتهم مع عماد حمدي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ورفض عماد حمدي التجديد للنادي الإسماعيلي ويرغب اللاعب الرحيل مع نهاية عقده مع الدراويش.

ومن المقرر أن ينتهي عقد عماد حمدي مع الدراويش نهاية موسم 2021 القادم.

وعلى جانب آخر، أعلن عبدالرحمن مجدي لاعب

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن تجدد عقده مع القلعة الصفراء لمدة خمس مواسم.

وأكد مجدي في تصريحات تلفزيونية إنه فضل الاستمرار مع الإسماعيلي رغم العروض العديدة التى تلقاها في الفترة الأخيرة.

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أضاف مجدي قائلا إنه تلقى عروض

محلية عقب التتويج مع المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه لم يرحل إلا بعرض مناسب للدراويش مشيرًا أنه من صنع اسمه.

وواصل عبدالرحمن مجدي قائلًا إنه جدد عقدة مع الإسماعيلي على بياض لمدة خمسة مواسم دون تفكير، مشيرًا أنه لم يرحل عن صفوف الفريق إلا بموافقتهم.

واختتم مجدي قائلًا إنه متأكد أن النادي إذا تلقى عروض لصالحه فإنه سيتخذ القرار المناسب لمصلحته.