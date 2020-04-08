مورينيو يعترف بخطئه بشأن تدريب لاعبي توتنهام في فترة العزل الصحي

اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أنه أخطأ بشأن تدريب لاعبي السبيرز في ظل تفشي فيروس كورونا المنتشر عالميًا.

والتقطت صورًا للاعبي توتنهام أثناء تدريبات في فترة العزل الصحي، الأمر

الذي يعد مخالفًا لقوانين السلطات البريطانية، ليصدر بعدها نادي توتنهام بيانًا يحذر فيه مدربه ولاعبيه من خرق قوانين العزل الصحي.

وأفادت صيفة الجارديان البريطانية، أن جوزيه مورينيو اعترف بارتكابه خطأ بتدريب لاعبي الفريق أثناء العزل الصحي".

وأضاف مدرب توتنهام " من الضروري أن نؤدي جميعًا دورنا ونتبع نصائح السلطات الحكومية من أجل القضاء على الفيروس وإنقاذ حياة البشر".

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وتابع " من الضروري أن نتواصل فقط مع أفراد عائلتنا.