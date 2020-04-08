الشباب والرياضة تواصل حملات التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا

تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ حملات تطهير وتعقيم مراكز الشباب والقرى والمساهمة في نشر وسائل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتقليل من حدة التجمعات .

كما استمر عمل المتطوعين في نشر التعليمات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في محيط مراكز الشباب ، وتقديم المساعدة لكبار السن واصحاب الاحتياجات الخاصة في الاماكن الخدمية ضمن الجهود المكثفة التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيرس عن المواطنين والتقليل من حدة التجمعات .كما استمر عمل المتطوعين في نشر التعليمات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في محيط مراكز الشباب ، وتقديم المساعدة لكبار السن واصحاب الاحتياجات الخاصة في الاماكن الخدمية ضمن الجهود المكثفة التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيرس كورونا

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