نور الدين أمرابط نجم النصر السعودي يغادر إلى هولندا

غادر المغربي نور الدين أمرابط صانع العاب الفريق النصر الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأربعاء إلى هولندا لزيارة عائلته خلال فترة التوقف الحالية. ونشر نور الدين أمرابط عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور "انستجرام" صوره وهو في الطائرة المغادرة إلى هولندا. وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة بسبب انتشار فيروس الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال .

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