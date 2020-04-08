النصر السعودي يقرر رحيل أحمد موسى

قررت إدارة نادي النصر السعودي النظر في العروض المقدمة للنجم النيجيري أحمد موسى بعد موافقة المدير الفني روي فيتوريا على رحيل اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل . وأكدت التقارير أن راتب موسى البالغ 7 ملايين يورو في الموسم يشكل عبءً كبيرًا على خزينة النادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأندية في الوقت الحالي بسبب في الموسم يشكل عبءً كبيرًا على خزينة النادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأندية في الوقت الحالي بسبب كورونا وتريد الإدارة التخلص من اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة لتوفير النفقات في ظل توقف النشاط الكروي والرياضي وخاصة أن موسى لم يقدم المستوى المطلوب في الفترة الأخيرة . الكبيرة لتوفير النفقات في ظل توقف النشاط الكروي والرياضي وخاصة أن موسى لم يقدم المستوى المطلوب في الفترة الأخيرة . وتبحث إدارة النصر في الوقت الحالي قرار تخفيض عقود اللاعبين إلا أن الإدارة تخشى الدخول في صدام قوي مع اللاعبين المحترفين بعدما أكدت تقارير رفضهم تخفيض رواتبهم .

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