حارس أياكس على أبواب العودة إلى برشلونة، هذا ما خرجت به صحيفة “سبورت” على جماهير البلاوجرانا اليوم الأربعاء، في تلميح لحسم الصفقة ضمن صفقات الصيف.

“أندريه أونانا” هو لاعب يملكه برشلونة على طاولة المفاوضات، ويمتلك النادي معلومات تشير إلى أنه سيعود إلى إقليم كتلونيا، حيث تتناسب صفاته بشكل مثالي مع ملف حارس المرمى الذي يبحث عنه الفريق.

وأثبت الكاميروني -البالغ من العمر 24 عامًا- أنه حارس مرمى رفيع المستوى في أياكس، وقد تابع برشلونة تقدمه منذ أن غادر كامب نو إلى أمستردام قبل سنوات.

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ويواجه حاليًا حارس برشلونة “مارك أندريه تيرشتيجن” مشاكل مع تجديد تعاقده، الذي ينتهي بحلول صيف 2022، وحتى الآن لم يوافق على التوقيع، على الرغم من اهتمام بايرن ميونخ بضمه.

ويتفهم برشلونة أن أداء الألماني يستحق زيادة في الراتب، ولكن لا يمكنهم أن يعدوا بالكثير في الوقت الحالي، بسبب الوضع المالي والتداعيات غير المعروفة لوباء فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، يخطط برشلونة لوضع الحارس الاحتياطي “نيتو” في سوق الانتقالات، وسيكون بديله هو الكاميروني أونانا، الذي يرغب في العودة إلى برشلونة، حتى لو كان الرقم 2 في الفريق.