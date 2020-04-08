لعب أسطورة الأرجنتين “دييجو أرماندو مارادونا” بين صفوف نادي برشلونة الإسباني فى الفترة من 1982 الى 1984، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني “سيزار لويس مينوتي”، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف دييجو أرماندو مارادونا مع برشلونة.

وصلت عدد مشاركات مارادونا مع برشلونة فى الدوري الاسباني الى 36 مباراة، سجل خلالها 22 هدفاً، واستطاع ان يفوز مع الفريق بكأس ديل ري (مسابقة الكأس الوطنية الإسبانية) بفوزه على ريال مدريد، وكأس السوبر الإسبانية بفوزه على أتلتيك بلباو، وسجل فى مختلف المسابقات الاخري 16 هدفاً، فى 22 مباراة، خلال موسمين مع الفريق.

وعاش مارادونا فترة صعبة في برشلونة، الأولى نوبة من التهاب الكبد، ثم كسر في الكاحل الناجم عن احتكاكه والعرقلة من قبل الإسباني “أندوني جويكيوتكسيا” لاعب اتليتك هددت بانهاء مسيرته الكروية، ولكن بعد العلاج كان من الممكن بالنسبة له أن يعود لأرض الملعب، لكن حصلت مع مارادونا نزاعات متكررة مع مديري الفريق وخصوصا رئيس النادي “خوسيه لويس نونيز”.

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كان مارادونا قد انتقل الى برشلونة محطما رقما قياسيا في ذلك الوقت بمبلغ 5 ملايين جنيه استرليني، وفى عام 1984، تم انتقاله إلى نادي نابولي الايطالي مع رقم قياسي جديد بمبلغ 6,9 مليون جنيه استرليني.

فيديو جميع أهداف دييجو أرماندو مارادونا مع برشلونة