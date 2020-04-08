كشفت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق، ان “ريال مدريد” يستهدف التعاقد مع “إدواردو كامافينجا“، نجم فريق رين الفرنسي، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وذكرت صحيفة “ماركا”، ان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يراقب وضع كامافينجا مع رين منذ اكثر من عامين، بعد توصية من “زيدان” المدير الفني للفريق.

وتأتي خطوة التعاقد مع لاعب خط الوسط الدفاعي، من أجل خلافة “كاسيميرو“، حيث يسعى النادي الملكي في بناء فريق للمستقبل.

وحسبما أفادت صحيفة ماركا، فأن اللاعب صاحب الـ17 عامًا، أبدى إعجابه بفكرة الانضمام لصفوف ريال مدريد على التوقيع لأي فريق آخر.

وشارك كامافينجا المولود في أنجولا والذي يحمل الجنسية الفرنسية، في 32 مباراة هذا الموسم مع رين في جميع المسابقات، وسجل هدفًا وصنع مثله.

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مدرب رين يرفض رحيل كامافينجا إلى ريال مدريد هذا الصيف

ورفض “جوليان ستيفان” المدير الفني لفريق رين، فكرة رحيل كامافينجا إلى ريال مدريد او اي فريق في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، متعهدًا بإعطاء اللاعب فرصة أكبر في الموسم الجديد.

وقال جوليان ستيفان في تصريحاته لقناة “Canal”، والتي نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أنصح كامافينجا بالبقاء مع رين، سوف نعطيه الفرصة كاملة في الموسم القادم، حتى يتمكن من مواصلة تطوره”.

وعند سؤاله عن مغادرة كامافينجا رين هذا الصيف، أجاب: “في الحقيقة أرفض رحيل كامافينجا هذا الصيف لأي فريق، أتمنى أن يستمر معنا موسمًا آخر، وبعد ذلك يفكر في وجهته القادمة والتي بالتأكيد ستكون إلى نادٍ كبير”.

واستطرد: “لا أعتقد أن تأهل رين الى دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد، سيكون له أي تأثير على مستقبل كامافينجا، يجب علينا أن ننظر إلى المدى البعيد”.