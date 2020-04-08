كاسياس: أريد العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى

“أريد العودة إلى ريال مدريد” .. هذا ما يشعر به حاليًا حارس الميرنجي التاريخي “إيكر كاسياس”، والذي أعلن منذ مدة ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني.

كشف حارس مرمى ريال مدريد السابق “إيكر كاسياس” عن رغبته في العودة يومًا ما إلى ملعب سانتياجو برنابيو، والتواجد رفقة الفريق الذي يُقدسه وجعله “القديس” ريال مدريد.

ويتنافس البالغ من العمر 38 عامً حاليًا على رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث سيواجه الكثير من المنافسة خلال الشهور القادمة قبل الانتخابات، التي سوف تشهد تواجد الرئيس الحالي “ريبوليس”.

وقال كاسياس لنجم اليوتيوب الإسباني “دي جي ماريو” في مقطع فيديو “هل ترغب في العودة إلى ناديك في وقت ما في المستقبل .. عودة إلى ريال مدريد في دور مختلف؟ بالطبع أود العودة”.

Advertisements

ثم تابع الحارس الذي أجبر على الاعتزال بسبب مشاكل صحية “حتى لو كنت بعيدًا لمدة خمس سنوات، كنت هناك لمدة 25 عامًا؛ الارتباط بيننا لن ينفصل أبدًا، أنا مقتنع بأنه في يوم ما سأكون على اتصال وثيق مع ريال مدريد مرة أخرى”

وامتدح كاسياس النجوم الشابة التي يمتلكها ريال مدريد حاليًا، وصرح قائلاً “لدي ثقة في مستقبل النادي، هناك العديد من اللاعبين الرائعين، ومن ضمنهم فينيسيوس جونيور الذي يحتاج فقط لبعض الأمور الطفيفة وسيصبح لاعب من طراز رفيع”.

يذكر أن القديس كان قد رحل عن الميرنجي بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في 2014، بعد خلافات شهيرة مع الرئيس “فلورنتينو بيريز” والتي يبدو أنها لم تُحل حتى الآن.