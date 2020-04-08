الاتحاد المصري لكرة القدم يُمدد تعليق النشاط الرياضي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة رئيسه المؤقت “عمرو الجنايني” تمديد تعليق النشاط الرياضي للمرة الثالثة في أقل من شهر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تجاوزت الحالات المُصابة بالفيروس التاجي المُستجد (كوفيد-19) حاجز الألف حالة في مصر، من بينهم 200 حالة في القاهرة فقط.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل الدوري المصري الممتاز ودوري الدرجة الثانية “المظاليم” ودوري الدرجة الثالثة والرابعة “الحرافيش” منتصف شهر مارس الماضي حتى يوم 30 مارس.

وتسبب فيروس كورونا في اتخاذ الاتحاد لقرار جديد بتأجيل جميع المسابقات المحلية من يوم 30 مارس حتى يوم 14 أبريل 2020، وقبل الوصول إلى موعد عودة المنافسات خرج الاتحاد ببيان جديد يؤكد فيه تمديد التوقف لمدة جديدة.

وبذلك سيعود الدوري المصري الممتاز، في حال تراجعت أعداد المصابين بفيروس كورونا، مع مطلع شهر رمضان المبارك والذي سيبدأ يوم 23 أبريل الحالي.

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الاتحاد المصري يُمدد تعليق النشاط

قال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي بعد ظهر اليوم الاربعاء “بناءًا على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى”.

وأضاف البيان “يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارًا من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 يوما آخرين نهاية الشهر الماضي تنتهي في 14 أبريل الحالي”.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه على الصدارة “المقاولون العرب” وبفارق 18 نقطة عن بيراميدز الثالث، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 31 بسبب اعتباره خاسرًا لمباراة القمة أمام الأهلي نهاية شهر فبراير الماضي بعد الانسحاب.