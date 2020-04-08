بالجلباب الأبيض.. كريم بنزيما يشارك جمهوره افطاره بعد صيام أيام في شهر شعبان.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، أثناء تناوله الإفطار بعد صومه أحد أيام شهر شعبان.

مهاجم ريال مدريد نشر صورة له عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” أثناء تناوله طعام الإفطار بعد صيام أحد أيام شهر شعبان وفقا للتقويم الهجري.

بنزيما يظهر في الصورة، مرتديا جلبابا أبيض، وأمامه كوب من اللبن وبضع تمرات، وأرفقها بالقول: “إفطار شهي للجميع”.

النجم الفرنسي يقضي حاليا فترة العزل الصحي في منزله بعد إيقاف الدوري الإسباني لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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يشار إلى أن بعض نجوم كرة القدم ينشرون خلال الفترة الحالية فيديوهات وصور خلال تواجدهم في فترة العزل الصحي بعد توقف النشاط الرياضي حول العالم.

كريم بنزيما، كان قد شن هجومًا ضاريًا على مواطنه أوليفيه جيرو، لاعب تشيلسي.. وذلك خلال بث مباشر مع أحد أصدقائه عبر “إنستجرام”، وقد أجاب خلاله على عدد من الأسئلة أهمها إذا ما كان جيرو أقوى منه، وكان رد نجم النادي الملكي قويًا للغاية.

اللاعب قال: المقارنة مع جيرو لا يمكننا أن نخلط “فورمولا 1” مع سيارات الألعاب، أنا لطيف هنا، أنا أعلم أنني “فورمولا 1”.. مما دفع جيرو أيضا إلى الرد بعد ذلك.

وقد يُفسر غضب بنزيما باعتبار أن السؤال قُصِد به المقارنة بينهما في منتخب فرنسا، فيما يُفضل ديديه ديشان الاعتماد على مهاجم البلوز واستبعد البنز من حساباته تمامًا.