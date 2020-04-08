شكرا لقرائتكم "مركزين" خارج حسابات الدعم فى الزمالك بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو الزمالك، دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، حيث تدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويمتلك الزمالك، مركزين لن يكون هناك حاجة إلى دعمهم، الأول هو مركز حراسة المرمى، حيث يمتلك الأبيض 4 حراس ولا يفكر مسئولو النادى فى إضافة حراس جدد حتى حال وجود عروض احترافية لأحدهم وهم محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى، كما أن مركز الجناح الأيمن خارج حسابات الدعم فى الزمالك، نظرا لامتلاك الزمالك عددا كبيرا من اللاعبين فى هذا المركز لذا دارت المشاورات فى الخط الأمامى حول مركز رأس الحربة والجناح الأيسر.

ورشح الوكلاء عددا من اللاعبين على مسئولى الزمالك لضمهم فى الموسم الجديد، حيث تفاضل إدارة الكرة بالقلعة البيضاء مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حول المرشحين للانضمام إلى الفريق الأبيض لدعم المراكز المختلفة فى الموسم الجديد.

وجاء 9 لاعبين فى صدارة ترشيحات الزمالك وهم عمر جابر لاعب بيراميدز، كريم العراقى لاعب المصرى، الجزائرى حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة، أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، بجانب المفاضلة بين واحدا من الثنائى نبيل عماد دونجا أو محمود حمادة لاعبى بيراميدز، آرى بابل لاعب أول أغسطس الأنجولى، وليد الكرتى لاعب الوداد المغربى، حسام حسن مهاجم سموحة.

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وسيفاضل مسؤولو الزمالك مع كارتيرون حول تلك الأسماء خاصة إنه سيتم الاكتفاء بضم واحد أو إثنين على أقصى تقدير من الثلاثى عمر جابر وكريم العراقى وبن عيادة إلى جانب أيضاً واحدا من الثنائى دونجا أو محمود حمادة ونفس الأمر بالنسبة لآرى بابل والكرتى، خاصة إن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة فى مختلف الخطوط وستكون التدعيمات وفقا للاحتياجات فقط.

كما استقر مسئولو الزمالك على الاعتماد على الصفقات التبادلية لتخفيض مقابل اللاعبين المُرشحين للانضمام إلى الفريق فى الموسم الجديد حيث ستعرض إدارة نادى الزمالك على بيراميدز، عددًا من اللاعبين لإبرام بعض الصفقات بين الناديين بعد ترشيح أكثر من لاعب فى بيراميدز للانضمام إلى الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأسهم عمر جابر وأحمد أيمن منصور إلى جانب واحد من الثنائى نبيل عماد "دونجا" ومحمود حمادة لاعبى الوسط، والمنتظر تكثيف التفاوض حول ضمهم فى الفترة المقبلة مع إدارة بيراميدز.

ويرتبط المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعلاقة طيبة مع إدارة نادى بيراميدز حيث أكد رئيس الزمالك أنه سيكون هناك تعاون بين الناديين فى تبادل اللاعبين بناءً على الرؤية الخاصة للأجهزة الفنية فى الناديين حيث سيتم عرض الأمور فى الزمالك على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وذلك لحسم مختلف الأمور الخاصة بالصفقات فى الموسم الجديد لدعم خطوط الفريق المختلفة لتعزيز مختلف المراكز بلاعبين مميزين ليشكلوا إضافة قوية بجانب المتواجدين فى صفوف الفريق خلال الوقت الحالى.