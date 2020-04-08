شكرا لقرائتكم حفظ شكوى جهاد جريشة ضد نور الدين لتقديم مستندات.. وإيقافه لحين الحضور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كما تقرر إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة لحين مثوله للتحقيق في الشكوى المقدمة منه ضد إ[راهيم نور الدين وسماع أقواله بعد غيابه عن الحضور أمس بسبب إنتشار فيروس كورونا.

كان اتحاد الكرة قد حدد أمس موعدًا للتحقيق فى الشكوى المقدمة من الحكم الدولى جهاد جريشة ضد الدولى إبراهيم نور الدين، بعد أن أكد الأخير لمسئولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التى تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة، حيث قدم جهاد جريشة مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وليد العطار ومحمد فضل عضو الجبلاية بالإضافة إلى لجنة الحكام والتى يديرها الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد.

Advertisements

وتجري محاولات من قبل لجنة الحكام لعقد جلسة صلح بين الثنائى الدولي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين وإنهاء الخلافات بينهما قبل التحقيق.

وعقد خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولي ابراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التي خرجت من أحد جروبات "واتس آب" الخاصة بالحكام، وكشفت الجلسة عن تأكيد نور الدين معرفة الحكام للذى قام بنشر المحادثات وأنه حكم دولى "ج.ج"، وذلك بعد التأكد من إحدى الصور التى ظهرت علي الاسكرين شوت الذى تم توزيعه إلى جانب أن معظم المحادثات التى تم تسريبها للحكم إبراهيم نور الدين فقط، ما يؤكد أنه كان هناك نية مبيتة لنشر هذه التسريبات للإيقاع بابراهيم نور الدين فقط.