شكرا لقرائتكم الأهلى يدرس استبعاد أحمد فتحى من الفريق حال استئناف الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ترى أنه من الأفضل أن يتم استبعاد أحمد فتحي لاعب الفريق من المباريات حال استئناف النشاط الرياضي بعدما رفض اللاعب التجديد للقلعة الحمراء إلا أن لجنة التخطيط قررت إلقاء الكرة في ملعب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في مسألة مشاركة أحمد فتحي مع الفريق حينما يعود النشاط الرياضي المُجمّد حالياً في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوصت لجنة التخطيط بعدم مشاركة أحمد فتحي مع الأهلي في حالة عودة النشاط الرياضي لأنه من الأفضل عدم ظهور اللاعب في المباريات لعدم الدخول في مشاحنات مع الجمهور لكن اللجنة في النهاية رأت أن الأمر سيكون متروك للجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر.

وكان أحمد فتحى قد أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

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وأكد مسئولو الأهلى أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحى مقابلا يليق بخبراته، والذى وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز فى مفاوضات قوية مع أحمد فتحى، حيث تم إغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم وإعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادى نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبة حمله لشارة القيادة فى ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلى على أحمد فتحى إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.

وأعلن نادر شوقى وكيل أعمال أحمد فتحى الانفصال عن لاعب النادى الأهلى يوم الأربعاء الماضى على خلفية تأخره فى تجديد عقده مع الأهلى مما أكد إقتراب رحيل اللاعب عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري.