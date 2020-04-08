شكرا لقرائتكم الزمالك يفاضل مع كارتيرون بين 9 لاعبين لتدعيمات الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح الوكلاء، عدد من اللاعبين على مسؤولي الزمالك لضمهم فى الموسم الجديد، حيث تفاضل إدارة الكرة بالقلعة البيضاء مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حول المرشحين للانضمام إلى الفريق الأبيض لدعم المراكز المختلفة فى الموسم الجديد.

وجاء 9 لاعبين فى صدارة ترشيحات الزمالك وهم عمر جابر لاعب بيراميدز، كريم العراقى لاعب المصرى، الجزائرى حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة، أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، بجانب المفاضلة بين واحدا من الثنائى نبيل عماد دونجا أو محمود حمادة لاعبى بيراميدز، آري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولى، وليد الكرتى لاعب الوداد المغربى، حسام حسن مهاجم سموحة.

وسيفاضل مسؤولو الزمالك مع كارتيرون حول تلك الأسماء خاصة إنه سيتم الاكتفاء بضم واحد أو إثنين على أقصى تقدير من الثلاثى عمر جابر وكريم العراقى وبن عيادة إلى جانب أيضاً واحدا من الثنائى دونجا أو محمود حمادة ونفس الأمر بالنسبة لآري بابل والكرتى، خاصة إن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة فى مختلف الخطوط وستكون التدعيمات وفقا للاحتياجات فقط.

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كما استقر مسئولو الزمالك على الاعتماد على الصفقات التبادلية لتخفيض مقابل اللاعبين المُرشحين للانضمام إلى الفريق فى الموسم الجديد حيث ستعرض إدارة نادى الزمالك على بيراميدز، عددًا من اللاعبين لإبرام بعض الصفقات بين الناديين بعد ترشيح أكثر من لاعب فى بيراميدز للانضمام إلى الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأسهم عمر جابر وأحمد أيمن منصور إلى جانب واحد من الثنائى نبيل عماد "دونجا" ومحمود حمادة لاعبى الوسط، والمنتظر تكثيف التفاوض حول ضمهم فى الفترة المقبلة مع إدارة بيراميدز.

ويرتبط المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعلاقة طيبة مع إدارة نادى بيراميدز حيث أكد رئيس الزمالك أنه سيكون هناك تعاون بين الناديين فى تبادل اللاعبين بناءً على الرؤية الخاصة للأجهزة الفنية فى الناديين حيث سيتم عرض الأمور فى الزمالك على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وذلك لحسم مختلف الأمور الخاصة بالصفقات فى الموسم الجديد لدعم خطوط الفريق المختلفة لتعزيز مختلف المراكز بلاعبين مميزين ليشكلوا إضافة قوية بجانب المتواجدين فى صفوف الفريق خلال الوقت الحالى.

فيما سيبحث الزمالك عرض المصرى البورسعيدى لضم عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة والذى سيدرسه مسؤولي النادى الأبيض فى إطار التعاون مع النادى المصرى خاصة إنه تم ترشيح كريم العراقى ظهير الفريق البورسعيدى والمنتخب الأولمبى للانضمام إلى الزمالك وهو ما قد يجعل الناديين يواصلان فتح باب التعاون فى الصفقات بينهما فى الانتقالات الصيفية القادمة، على أن يتم حسم إمكانية إتمام الصفقة من عدمه وفقا لرؤية كارتيرون بعد تصريحات طارق العشرى المدير الفنى للفريق البورسعيدى إلى حاجة النادى المصرى لضم عمر السعيد من الزمالك فى الموسم القادم.