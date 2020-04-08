شكرا لقرائتكم المصرى يصرف قسطا من مستحقات اللاعبين الأجانب أسوة بالمحليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقوم مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية بصرف قسط من مستحقات اللاعبين الأفارقة اليوم أسوة بما حدث مع اللاعبين المحليين الذين حصلوا على مستحقاتهم بالأمس فى إطار المبادرة التى قامت بها الإدارة من توفير جزء من المستحقات للاعبين بالرغم من توقف النشاط الكروى بسبب تفشى مرض كورونا .

وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة المصرى أن سبب تأخر حصول اللاعبين الاجانب على الشيكات الخاصة بهم يرجع إلى حصولهم عليها بالدولار وهو ما أجل الصرف إلى اليوم .

كان لاعبو المصرى قاموا بمبادرة بتخفيض عقودهم إلى النصف تضامنا مع ناديهم فى ظل الأزمة التى تعيشها جميع الأندية على مستوى العالم بعدم وجود موارد مالية كافية للصرف على الفرق الرياضية بعد تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله .

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كان لاعبو المصرى البورسعيدى قد طالبوا فى وقت سابق الإدارة بضرورة صرف جزء من المستحقات المالية لتلبية احتياجاتهم اليومية بعد توقف النشاط وعدم وجود السيولة المالية الكافية لبعض اللاعبين أصحاب العقود الضعيفة.

وقرر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى وجهازه المعاون تخفيض رواتبهم الشهرية إلى النصف نظرا لإيقاف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال عبد الظاهر السقا مدير النشاط الرياضي، قى تصريحات تليفزيونية: "الجهاز الفنى واللاعبون اتفقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 50%"، مؤكدا أن اللاعبين وافقوا على تخفيض مستحقاتهم المتبقية لدى النادى للنصف فى ظل أزمة إيقاف الدورى.

كان طارق العشري قد طالب مسؤولي اتحاد الكرة المصري بتحديد الموقف النهائي لبطولة الدوري، سواء بالاستئناف أو الإلغاء.