الأهلى يرسل التقرير الطبى الخاص بالرباعى المصاب إلى ألمانيا

جدة - عمرو شويل أرسل الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود تقريراً بموقف مُصابي الفريق للأطقم الطبية المُعالجة لهؤلاء اللاعبين في المانيا للوقوف على مدى تطورات البرنامج التأهيلي الذى يؤديه هؤلاء اللاعبين حالياً في منازلهم خلال فترة تجميد النشاط الرياضي في العالم كله على خلفية فيروس كورونا.

ويتواصل طبيب الأهلي مع الأجهزة الطبية التي تشرف على تأهيل وعلاج إصابات لاعبي الفريق في ألمانيا بشكل مستمر، حيث قال الدكتور خالد محمود في هذا الشأن :"فترة التوقف الحالية وحظر الطيران حول العالم ، بالإضافة إلى الحجر الصحي على أي من المسافرين الي ألمانيا يزيد من صعوبة سفر أي لاعب حاليا لمتابعة برنامجه التأهيلي ، مُعلقاً: نتابع بشكل مستمر مع الأطباء الألمان المعنيين بحالة الرباعي سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود تطورات برامجهم التأهيلية لتفادي اي قصور في البرامج الموضوعة لهم من الجانب الألماني .

وأوضح : نقوم بمراسلات شبه يومية يتضمنها فيديوهات لكل لاعب منهم توجه إلى طبيبه في ألمانيا للوقوف على اي تطورات بشكل يومي، وأتم: الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للاعبين الأربعة وكل منهم مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي

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فيما طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الاطلاع على تقرير طبيب الفريق، لبحث موقف اللاعبين المصابين ومنهم الأنجولي جيرالدو ومحمد محمود وحمدي فتحي وسعد سمير لمعرفة عودة تعافى كلاً منهم من الإصابة، ويحرص رينيه فايلر على متابعة تطورات موقف المصابين بالفريق من خلال التحدث بشكل مُستمر مع الدكتور طبيب الفريق عبر تطبيق "الواتس آب".

وأوضح محمود أن الرباعي في تواصل يومي معه ويقومون بتنفيذ برامجهم التأهيلية بالتنسيق عبر ” واتس آب”مع طارق عبد العزيز ومحمد النجار اخصائيي التأهيل بالفريق ، وأكد طبيب الفريق ان اللاعبين الأربعة استأنفوا برنامجهم في المنزل، بالرغم من التوقف الحالي حتى لا يتاثر أي منهم أو تطول مدة غيابه عن الفترة المحددة من الجانب الألماني الذي أجرى جراحة كل منهم .