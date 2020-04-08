شكرا لقرائتكم حكاية مفاوضات الزمالك وحسام عاشور × 3 تصريحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر حسام عاشور، قائد الأهلى، جانبا كبيرا من الأحداث فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد رفض السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر، استمراره فى الموسم الجديد، ليعرض مسؤولي الأهلى على اللاعب الاعتزال مع ضمان امتيازات له عقب اعتزاله لكرة القدم.

وكشف حسام عاشور فى الساعات الأخيرة إنه لم يحسم قراره بالاعتزال من عدمه وإن إيقاف النشاط الرياضى وتجميده لتجنب انتشار فيروس "كورونا، منحه فرصة كبيرة للتفكير فى خطوته المستقبلية سواء بالاعتزال أو الانتقال لنادى آخر، مضيفاً إنه مازال قادر العطاء داخل الملعب ما جعله يبحث العروض المقدمة إليه إلى جانب مناقشته لعرض الأهلى على أن يتخذ القرار المناسب له فى الفترة المقبلة.

وزادت أسهم عاشور فى الأحداث الرياضية بعد التأكيد على دخول وسطاء فى مفاوضات معه من أجل انتقاله إلى الزمالك مما جعل الأمور تزداد توهجًا خاصة إن انتقال لاعب من الأهلى إلى الزمالك والعكس يعد بمثابة صفقة جماهيرية لكلا القطبين، ولكن يأتى السؤال الذى يتبادر فى أذهان الجماهير هل تفاوض الزمالك بشكل رسمى مع عاشور لضمه وهو ما نستعرض إجابته فى التقرير التالى.

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ماذا قال حسام عاشور عن عرض الزمالك؟

حسام عاشور لم ينفي تلقيه عرضا من الزمالك ولم يؤكد أيضاً المسألة بصورة رسمية عندما تم استضافته فى قناة أون تايم سبورت 2 حيث أعرب بـ"ابتسامه" إنه حين سيتخذ القرار سيعلن عنه ولم يجب نافيا أو مؤكدا المفاوضات معه من جانب مسؤولي الزمالك.



وماذا رد الزمالك على تصريحات "عاشور"؟

قال الإعلامى خالد الغندور في تصريحات على قناة الزمالك:" بعد تصريحات حسام عاشور عن انتقاله للزمالك قبل قليل في إحدى القنوات، أؤكد على لسان أمير مرتضى منصور المشرف بالكرة بأن الزمالك لم ولن يدخل في مفاوضات مع عاشور، وإذا كان اللاعب يفكر في الاستمرار فليفكر في نادى أخر".



وما حقيقة الأمر؟

كشف مصدر مقرب من حسام عاشور، حقيقة المسألة، بأن اللاعب بالفعل لم يتلقى حتى الآن اتصالا رسميا من إدارة الزمالك وهو ما أكده أمير مرتضى بشأن أن الزمالك لم يدخل فى مفاوضات رسمية ولكن فى نفس الوقت تلقى بالفعل عاشور مفاوضات عبر وسطاء مستطلعين رغبته فى الانتقال للزمالك وأكدوا له إنه سيتم التواصل معه خلال الفترة الحالية من قبل إدارة الزمالك لعقد جلسة معه وهو ما لم يحدث حتى اللحظة الجارية.