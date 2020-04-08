شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يستعرض ردود الأفعال الجماهيرية على قرار رحيله عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرض أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، ردود أفعال جماهير القلعة الحمراء، بعد إعلان قراره بعدم التجديد الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، ورغبته فى خوض تجربة جديد خارج أسوار النادى.

ونشر الجوكر عبر استورى الانستجرام، عدد من الرسائل التى وجهها له بعض جماهير الأهلي، والتى عكست مدى الحب الذى يحظى به اللاعب فى قلوب جماهيره، والمواقف التى ظهر خلالها داخل المستطيل الأخضر وهو يقاتل من أجل المارد الأحمر.

وكان أحمد فتحي أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

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وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.

أعلن نادر شوقى وكيل أعمال أحمد فتحى الانفصال عن لاعب النادى الأهلى يوم الأربعاء الماضى على خلفية تأخره فى تجديد عقده مع الأهلى مما أكد إقتراب رحيل اللاعب عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري.