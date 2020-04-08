شكرا لقرائتكم أيمن أشرف يستعد للعودة للأهلي فى حديقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، أداء تدريباته البدنية الصباحية، للحفاظ على لياقته، خلال توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا العالمي.

ونشر أيمن أشرف صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بالتدريبات، فى إحدي الحدائق.



تدريبات أيمن أشرف (1)



تدريبات أيمن أشرف (2)

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ووضع السويسري رينيه فايلر برنامج غذائي للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبي ودكتور التغذية تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، مما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدني تمهيداً لاستئناف النشاط الكروي في أي وقت، والمتوقف حالياً في العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدي الأكبر الذي يواجه جهاز الكرة خاصة وأن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

عدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبي الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التي من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أي زيادة في أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.