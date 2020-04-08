عماد النحاس يتواصل مع لاعبى المقاولون العرب عبر فيديو كونفرانس

كان المقاولون العرب قد أصدر بياناً قال فيه: فى إطار حرص منظومة نادى المقاولون العرب على التواجد فى الصفوف الأولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعى والتوعوى ومؤازرة كل التوجهات فى الدولة للمساهمة فى التصدى للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد يعلن النادى عن قرار الجهاز الفنى بقيادة الكابتن عماد النحاس المدير الفنى واللاعبين بتنازل الجهاز الفنى واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة فى حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم فى هذه الفترة.

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ويثمن مجلس إدارة نادى المقاولون، برئاسة المهندس محسن صلاح، المبادرة الطيبة التى أصر عليها المدير الفنى وكافة أفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين متمنيا لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعا. على صعيد آخر، يدرس الجهاز الفنى للمقاولون العرب عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن.

وقال علاء عبد الغنى، مدرب المقاولون العرب فى تصريحات خاصة، إنه خلال الفترة الحالية تم وضع برنامج تدريبى للاعبين للحفاظ على لياقتهم فى منازلهم ببعض التدريبات الفردية والبدنية، وبرنامج خاص للتغذية. وأضاف عبد الغني، أنه فى الفترة المقبلة وفى حال عودة بطولة الدورى العام سيتم وضع برنامج تدريبى للاعبين قبل انطلاق المسابقة بأسبوعين، وفى حال عودتها فى منتصف مايو سيبدأ الفريق تدريباته فى الأول من مايو ليتمكن من استعادة لياقته على النحو الأمثل.

واعتمد الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على جروب الواتس آب فى الاطمئنان على لاعبى الفريق ومتابعة التزامهم بالتعليمات التى وضعها الجهاز الفنى خلال فترة التوقف. من جهته، قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، مد تعليق الأنشطة الرياضية داخل قلعة ذئاب الجبل حتى منتصف أبريل الجاري، التزاماً بقرارات مجلس رئاسة الوزراء، كإجراء احترازى لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.