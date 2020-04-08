شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يستعيد ذكريات تتويجه بلقب أفضل حارس مرمى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ذكريات تتويجه بلقب أفضل حارس مرمى فى مصر عبر حسابه على إنستجرام، حيث انضم أحمد شوبير إلى النادى الأهلى قادماً من نادى طنطا عام 1977م واستطاع الوصول إلى الفريق الأول للقلعة الحمراء عام 1984 ليكون الحارس الثالث للفريق، فى ظل وجود إكرامى الشحات والراحل ثابت البطل.

ظل شوبير الحارس الثالث للفريق أكثر من سبعة أعوام، وعُرض عليه الانضمام للعديد من الأندية، لكنه رفض التخلى عن الفانلة الحمراء، حتى أخذ الفرصة عندما خاض أول مباراة رسمية مع الفريق الأول أمام الزمالك بنهائى كأس مصر عام 1985 عندما قرر الأهلى اللعب بفريق من الناشئين وكان على رأسهم شوبير، وقد فاز الأهلى بهذه المباراة بنتيجة 3/2 وظهر شوبير فى المباراة بشكل جيد، حيث استطاع التصدى لركلة جزاء.

ساهم أحمد شوبير مع النادى الأهلى فى الفوز بالعديد من البطولات بلغت 17 بطولة محلية وأفريقية وعربية، ويعتبر موسم (1995- 1996م) هو الموسم الأشهر له طوال مشواره مع النادى الأهلى، حيث جمع بين بطولتى الدورى والكأس إلى جانب البطولة العربية.

حصل أحمد شوبير على العديد من الإنجازات الشخصية على مدار مسيرته كحارس مرمى الأهلى أو منتخب مصر، حيث استطاع الفوز بلقب أحسن حارس مرمى فى أفريقيا عامى 1990 م، 1994م بل وفاز بخامس أفضل لاعب في أفريقيا عام 1990 م .

اختاره الراحل محمود الجوهرى ليكون حارس مصر الأول للمنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم 1990 بإيطاليا، وقد ظهر بشكل جيد، حيث لم يدخل مرماه سوى هدف واحد فى مباراة إنجلترا، كما أن شوبير كان حارس عرين المنتخب في كثير من المباريات والمحافل العربية منها والأفريقية أيضاً، حيث خاض شوبير مع المنتخب 93 مباراة دولية.

مثل أحمد شوبير مصر في بطولة أفريقيا 1986 م والتي فازت بها منتخب مصر وأيضاً بطولتي إفريقيا 1992 م ، 1994 م وحمل شوبير شارة كابتن المنتخب المصري في العديد من المباريات

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وأعلن شوبير اعتزاله اللعب عام 1998 بعد مباراة فريقه أمام بلدية المحلة وتتويج الأهلى ببطولة الدورى، وقد ظهر باكياً ومعلناً الابتعاد عن كرة القدم بعدما استمر فى الملاعب حتى بلغ عمره 37 عاماً حفلت بالإنجازات.