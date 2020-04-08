تخفيض الأجور.. كروس: التنازل عن الراتب يشبه التبرع بلا فائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقد الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، مقترح تخفيض الأجور بالنسبة للاعبين، لمواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19).

ولجأت بعض الأندية لتنفيذ مقترح تخفيض أجور اللاعبين، لمساعدة العاملين وموظفي النادي لتقاضي رواتبهم كاملة في ظل الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

وكان برشلونة وأتلتيكو مدريد على رأس الأندية الإسبانية التي اتجهت لتطبيق المقترح بنسبة 70%، بينما لم يعلن ريال مدريد عن خطته بعد.

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ويرى كروس ، الذي انضم إلى ملعب سانتياجو برنابيو في عام 2014، أن اللاعبين لهم مطلق الحرية في طريقة التبرع بأموالهم.

وقال كروس متحدثا على منصة SWR Sport: "التنازل عن الراتب يشبه التبرع بلا فائدة أو للنادي، أعتقد أنه من الأفضل الحصول على الراتب الكامل ثم قيام كل لاعب بما يتناسب معه".

وتابع: "نعم يجب علينا تقديم المساعدة عندما تكون هناك حاجة لذلك، وهناك الكثير من الأماكن التي تحتاج المساعدة حقًا".

جدير بالذكر أن الأندية الإسبانية لم تخض أي مباراة منذ الحادي عشر من مارس الماضي، وبالتحديد عقب مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في إياب دوري أبطال أوروبا بعد تعليق المباريات بسبب كورونا.