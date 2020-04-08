محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):
حرص نادي توتنهام الإنجليزي على تذكير لاعبيه بأهمية الالتزام بمعايير التباعد الجسدي، في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وانتشرت صور لجوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام خلال قيادته جلسة تدريبية في أحد متنزهات العاصمة البريطانية لندن بمشاركة ثلاثة من لاعبي الفريق الأول، هم تانجي ندومبيلي ودافينسون سانشيز وريان سيسيجنون، وأظهر مقطع فيديو، اللاعبين سانشيز وسيسيجنون يركضان إلى جانب بعضهما البعض.
وقال متحدث باسم نادي توتنهام في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"جرى تذكير جميع لاعبينا بضرورة احترام التباعد الجسدي خلال التدريبات بالخارج... سنواصل تعزيز هذه الرسالة."
وتتوقف جميع منافسات كرة القدم في بريطانيا حتى مايو المقبل على الأقل، بسبب أزمة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صور مورينيو.. توتنهام يذكر لاعبيه بـ"التباعد الجسدي" لتفادي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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