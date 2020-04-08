الخليج 365 يحاور حلمي طولان.. عن الدوري ورحيل ثنائي إنبي للأهلي وصالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

مسيرة مميزة في الدوري المصري بعدما خاض العديد من التجارب محليًا كان أبرزها بالطبع قيادة فريق الزمالك في موسم (2013 / 2014) بدلاً من البرازيلي جورفان فييرا لينجح في قيادة الفريق الأبيض للفوز ببطولة كأس مصر للمرة الأولى بعد خمسة أعوام.

صاحب الـ70 عامًا تولى قيادة إنبي مطلع الموسم الحالي خلفًا لعلي ماهر، حيث كان الفريق البترولي يعاني محليًا الأمر الذي جعله يتذيل ترتيب الدوري برصيد نقطة من ثلاث مباريات.

طولان خاض 14 مباراة منذ أن تولى القيادة الفنية لإنبي ورغم أن الانطلاقة كانت صادمة بالخسارة من أسوان بهدف دون رد إلا أن المدرب المخضرم نجح في إعادة النادي البترولي العريق إلى طريق الانتصارات ليحقق الفوز في ست مباريات لعل أبرزها الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الخليج 365 تواصل مع حلمي طولان للاستفسار منه على رأيه في استئناف الدوري من عدمه بجانب موقفه من رحيل الثنائي محمود جاد وأسامة جلال للأهلي.

* في البداية ماذا ترى مسابقة الدوري بعد قرار تعليق الأنشطة؟

القرار الذي اتخذ قرار دولة وطبقًا للحالة التي تمر بها البلاد، وهو قرار ليس من شخص، لكن لابد أن اتحاد الكرة يضع عدة تصورات مختلفة وليس تصور واحدة إذا تم استئناف النشاط من عدمه.

حتى الآن لا نعرف الرؤية من حيث مسابقة الدوري، فالقرار أن البطولة متوقفة حتى منتصف الشهر الجاري.

* هل أنت مع قرار استنئاف الدوري أو الإلغاء؟

بالطبع أتمنى عودة الدوري والأمور تستقر أولاً من الناحية الصحية في البلاد.

* وماذا عن استعدادات نادي إنبي؟

وضعنا برنامج للاعبين، ونتابع هذا البرنامج يوميًا واللاعبين يقوموا بالتنفيذ في منازلهم، وبالطبع هذا البرنامج مناسب نظرًا للوضع الذي نمر به الآن.

* إذا قرر اتحاد الكرة استئناف الدوري هل ستحتاج لوقت للتحضير؟

الدوري توقف ما يقرب من شهر، واللاعب وصل إلى صفر من مستواه سواء البدني أو الفني، ولهذا أحتاج لما يقرب من 6 أسابيع على الأقل للتجهيز والتحضير جيدًا للدوري.

Advertisements

وبالطبع قرار تأجيل الأولمبياد للعام المقبل سيكون إيجابي جدًا لذا من الممكن أن يتم استئناف الموسم وخوض الموسم المقبل دون فترة راحة وهذا ما تم تنفيذه في مواسم سابقة خاصة مر على الأهلي والزمالك من قبل.

* في الفترة الماضية ارتبط ثنائي إنبي محمود جاد وأسامة جلال بالانتقال للأهلي ما تعليقك؟

مجرد كلام، وأرفض فكرة التفريط في الثنائي تمامًا لأنهم من اللاعبين المميزين في صفوف فريقي.

* وما موقفك إذا دخل محمد شريف لاعب الأهلي في صفقة تبادلية؟

أتمنى بقاء محمد شريف معنا بالطبع بغض النظر عن الدخول في صفقات تبادلية مع الأهلي، لكن فكرة الصفقات التبادلية مع الأهلي غير مطروحة.

* تردد مؤخرًا عن ارتباط صالح جمعة بالعودة لإنبي هل ترحب بالتعاقد معه خاصة أنه خارج حسابات رينيه فايلر؟

صالح جمعة لاعب كبير، لكن لم نحدد احتياجات الفريق حاليًا سواء حول ملف التعاقدات للموسم الجديد أو الراحلين عن الفريق.

* باعتبارك نجم ومدرب سابق بنادي الزمالك كيف ترى قدرة الفريق في المنافسة على الدوري الأبطال؟

في البداية لا نعرف ماذا سوف يحدث بشأن بطولة دوري الأبطال، ولا يستطيع أحد التصور بشأن المستقبل نظرًا للأحداث الجارية.

العالم بأكمله يمر بظروف صعبة ومن الصعب أن الاتحاد الأفريقي سيتخذ قرار بإقامة مباراتي نصف النهائي في حال وجود فيروس كورونا سواء في مصر أو المغرب، والاتحاد الأفريقي ليس منفصل عن العالم في النهاية القرار سيتخذ إذا استقرت الأمور من الناحية الصحية.

لكن بشكل عام أتمنى أن يكون نهائي مصري بين الأهلي والزمالك خاصة أن الفرق الأربعة في المربع الذهبي تعاني حاليًا من عدم خوض المباريات.