تقارير تركية: بشكتاش يبحث عن بديل للنني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية تركية، أن سيرجين يالتشين المدير الفني لنادي بشكتاش يعمل على تجهيز قائمة باللاعبين الذين يرغب في ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة فاناتك التركية، أن يالتشين يسعى لإيجاد بدائل للخماسي لوريس كاريوس، عبد الله ديابي، بيدرو ريبوشو، كيفين برنس بواتنج والمصري محمد النني، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير تركية سابقة قد أشارت إلى أن بشكتاش يضع محمد النني كاستثناء عن الخماسي، في ظل وجود الرغبة لتمديد تعاقده لفترة أخرى مع الفريق.

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وسبق لمدرب بشكتاش أن طالب إدارة ناديه منذ عدة أيام ماضية بضرورة التحرك للتفاوض مع أرسنال من أجل الإبقاء على لاعب الوسط المصري في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

إلا أن فاناتك أشارت إلى أن المدرب التركي يرغب في تحديد بديلًا للنني تحسبًا لعدم النجاح في الإبقاء عليه بسبب عدم التوصل لاتفاق مع أرسنال بشأنه حتى الآن.

وتنتهي فترة إعارة النني إلى بشكتاش من أرسنال بنهاية الموسم الجاري، مع تواجد بندًا في التعاقد يسمح للفريق التركي بشراءه نهائيًا.

الجدير بالذكر أن حالة التضارب تحوم حول مصير النني مع بشكتاش، والتي جاءت بسبب تأثر الأندية سلبيًا بتوقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.