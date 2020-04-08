ماني: سأتفهم الوضع إذا لم نتوج بالدوري.. آمل أن نحققه العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال ساديو ماني لاعب ليفربول، إنه سيتفهم الوضع إذا لم حُرم الريدز من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف النشاطات والمجالات الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية وكذلك الرياضية، حيث تم تعليق المباريات في معظم أنحاء العالم.

وخلال تصريحات لموقع "TalkSPORT"، سُئل ماني عما إذا كان يشعر أنه بطل بريميرليج، قال السنغالي: "لم نتوج بعد، أقوم بعملي، أحب كرة القدم وأريد الفوز على أرض الملعب".

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وأضاف: "أريد الفوز في المباريات وأريد الحصول على الكأس ، هذا ما أريده، ولكن مع هذا الوضع ، مهما حدث فسأتفهم الأمر".

وتابع: "لقد كان الأمر صعبًا بالنسبة لليفربول ، لكنه كان أكثر صعوبة بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم، بعض الأسر فقدت أشخاص من ذويها، وهذا هو الوضع الأكثر تعقيدا".

وواصل: "لكن بالنسبة لي ، إنه حلمي وأريد الفوز به هذا العام، لكن إذا لم يحدث كذلك ، فسأقبل ، إنه جزء من الحياة، آمل أن نفوز بها العام المقبل ".

جدير بالذكر أن ليفربول يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويتبقى للريدز 6 نقاط فقط للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عامًا.