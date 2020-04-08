تقرير.. 4 سيناريوهات تحسم مصير حسام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

مسيرة مميزة مع الأهلي استمرت لما يقرب من 16 عامًا، لكن لكل بداية نهاية فالقرار كان من السويسري رينيه فايلر بأنه لن يعتمد على حسام عاشور القائد التاريخي للقلعة الحمراء في الموسم المقبل، ليضع المدير الفني للفريق الأحمر كلمة النهاية لـ"مسمار" الأهلي.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومعه لجنة التخطيط قدموا عرضًا لعاشور لتعويضه عن قرار عدم التجديد له وهو تنظيم مباراة اعتزال للاعب، أما العرض الثاني فسيتكفل النادي بتكاليف سفر اللاعب للمعايشة ودراسة التدريب بأحد الأندية الأوروبية لتأهيله فنيًا وإداريًا، بالإضافة إلى خطوات تأهيلية أخرى يراها اللاعب.

لكن الكرة الآن في ملعب حسام عاشور إما الاستجابة وقبول عرض الأهلي أو مواصلة المشوار في ناد آخر سواء كان محليًا أو خارجيًا وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- ورقة للزمالك:

"ربنا يسهل، لا أحب المزايدة على أحد، هناك اتصالات كثيرة في الفترة الأخيرة، وربنا يلهمني القرار المناسب" بهذه الكلمات كان تعليق حسام عاشور على موقفه من الرحيل للزمالك.

عاشور خلال مداخلته عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" عند رده بوجود عرض من جانب الزمالك رد "ضاحكًا" دون أن يوضح أي جديد حول الرحيل للقلعة البيضاء.

وأضاف عاشور:"في بداية الموسم الماضي كنت أساسيًا مع النادي الأهلي، كيف لي بعد موسم واحد أن أفكر في الاعتزال، يمكنني اللعب لثلاثة مواسم قادمة".

في المقابل، نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" دخول ناديه في مفاوضات حول ضم عاشور.

- سيناريو محلي:

سيناريو آخر قد يلجأ إليه عاشور للاستمرار في الملاعب نظرًا لقدرته على المشاركة واللعب ثلاث سنوات على حد قوله وهو الانتقال لناد مصري آخر.

لكن هذه الخطوة ستكون مصيرية في مسيرة عاشور فالبداية التفكير هنا في العرض المالي الذي سيعرض عليه خاصة أن أندية الدوري تعاني حاليًا من أزمة مادية بعض الشيء نظرًا لتوقف المسابقات المحلية بسبب فيروس كورونا، أما التفكير الثاني وهو حجم النادي الذي سينضم له عاشور خاصة أن الأخير يمتلك سيرة ذاتية قوية على صعيد البطولات.

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- الانتقال للخليج:

خطوة أخرى من المحتمل أن يلجأ لها عاشور بعد رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وهو الانتقال لأحد الدوريات الخليجية وتحديدًا للدوري السعودي.

عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق والذي يمتلك تجربة تدريبية في الملاعب السعودية من خلال قيادة فريق الشباب أعلن أن عاشور دخل في مفاوضات مع أحد المسئولين في نادي كبير بالدوري السعودي.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد":"عاشور دخل في مفاوضات مع أحد المسئولين بالأندية الكبرى إلا أن المفاوضات لم تصل للمستوى الرسمي".

وتابع:"عاشور تلقى عرضًا آخر من أحد أندية الدوري السعودي لكن لم يرض اللاعب نظرًا لشعوره بأن اسم النادي أقل بكثير من تاريخه".

- قبول عرض الخطيب:

بالتأكيد عاشور يرغب في استكمال مشواره في الملاعب، لكن اللاعب عاد ليؤكد أنه يفكر في عرض الأهلي بشأن الاعتزال.

وأضاف صاحب الـ34 عامًا في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس" :" أمامي متسع من الوقت للتفكير في كل الأمور".

وصرح:"جمهور الأهلي عظيم وكبير ويعلم جيداً حبي للنادي وللكيان، لم أقم يوماً بالتقصير مع النادي وجماهيره، وكنت دائما في الموعد".

واختتم:"كنت مخلصًا في الأهلي، وأي قرار سأتخذه سواء قبول عرض الأهلي أو الانتقال لنادي أخر سأكون مخلصًا لهذا الأمر أيضًا".