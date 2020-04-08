تقارير: إنتر يطلب من لاعبيه العودة لإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير إيطالية، إن ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان قررا استدعاء لاعبيهم الأجانب للعودة إلى ايطاليا، استعدادا للموعد المحتمل لاستئناف التدريبات الجماعية.

وأوضحت التقارير، أن نادي إنتر ميلان قام بالفعل باستدعاء لاعبيه الذين توجهوا إلى بلادهم من أجل العودة إلى إيطاليا لاستئناف التدريبات بعد انتهاء مرحلة العزلة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وتزعم صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن كلا من كريستيان إريكسن وآشلي يونج يقيمان بالفعل في ميلانو ، لكن على باقي اللاعبين العودة بحلول 13 أبريل خاصة مع احتمالية عودة التدريبات اعتبارًا من 27 أبريل .

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أكد نواياه في إنهاء المنافسات المحلية، وبحسب الصحيفة، فإن كل من كريستيانو رونالدو، جونزالو هيجواين، دوجلاس كوستا، دانيلو، أليكس ساندرو، ميراليم بيانيتش، سامي خضيرة، أدريان رابيو، وتشيزني عليهم العودة جميعًا إلى تورينو بعد عيد الفصح الاثنين.

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن الوضع في يوفنتوس، لا يزال غير واضحا، حيث لا يزال باولو ديبالا وبليز ماتويدي ودانييلي روجاني في الحجر الصحي بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإيطالي كان قد أعلن قبل عدة أيام، تأجيل مباريات الكالتشيو لأجل غير مسمى.