أعطى “لوك شو” مشجعي مانشستر يونايتد نظرة ثاقبة عن شخصية “زلاتان ابراهيموفيتش” الجادة، حيث تحدث اللاعب الدولي الإنجليزي عن فترة المهاجم السويدي في الأولد ترافورد.

وكان إبراهيموفيتش قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صفقة إنتقال مجانية في الميركاتو الصيفي 2016، واستمر مع الفريق حتى رحل في مارس 2018.

وجاء زلاتان إلى اليونايتد بأمر من “جوزيه مورينيو” المدير الفني للفريق حينها، وكان المدرب البرتغالي قد عمل من قبل مع المهاجم السويدي في الإنتر، قبل ان ينتقل إلى “برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان“.

وسرعان ما أصبحت تجربته مع الشياطين الحمر مؤثرة في المباريات الرسمية وداخل ملعب التدريب، وكشف لوك شو أنه كان شديدًا بشكل خاص، حتي في ملعب التدريبات.

لوك شو: إبراهيموفيتش مجنون.. إذا تسببت في خسارته “سيقتلك”

وصرح لوك شو: “إبراهيموفيتش كان مجنون، أعتقد أنه كان ما نحتاجه في غرفة تبديل الملابس، انه شخص قيادي بشكل غير معقول، أنه فائزًا حتى في المباريات التدريبية الصغيرة”.

وأضاف مازحًا: “إذا كنت في فريقه وتسببت في خسارته سيقتلك على الفور”.

وأكمل:”الجيمع كان يعرف ذلك، أن كنت في فريقه اثناء الحصص التدريبية ولم تلعب بشكل جيد قد يقتلك، لم يكن هناك وقت للتهوان، لقد أحبه الجيمع، واستطاع أن يخرج أفضل مستوى كنا نمتلكه”.

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وتابع: “فعلي الرغم من كبر سنه، إلا أنه كان لا يزال اللاعب المذهل الذي كان عليه من قبل، أعتقد أنه كان أفضل لاعب في الفريق، وبفضل عمله حصل على هذه المسيرة الرائعة معنا”.

واستطرد: “زلاتان كان رائعًا داخل غرفة تبديل الملابس. كان لديه الكثير من النكات ولكن عندما يضع قدمه داخل الملعب يصبح الأمر جادًا، ويتحول من شخص مرح إلى وحش، كنا نلاحظ ذلك”.

واختتم شو حديثه: “يمكنك أن تسأل أي شخص في الفريق حينها، كان هذا هو الوضع. أحبه الجميع، وكان من المخيب للآمال أنه أصيب بهذه الإصابة السيئة”.

يذكر ان “إبراهيموفيتش” قد تعرض لاصابة فى الرباطين الصليبيين الأمامى والخلفى للركبة في مباراة “مانشستر يونايتد وأندرلخت” بدوري أبطال أوروبا، فبعد موسمه الأول المثير للإعجاب، لعب إبرا 7 مباريات فقط في الموسم الثاني.

ونجح زلاتان فى التتويج بثلاثة ألقاب خلال الفترة التى قضاها مع مانشستر يونايتد، حيث فاز بكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الدرع الخيرية، والدوري الأوروبي.

وانتهى به الأمر بالمغادرة في مارس 2018 للانضمام إلى “لوس أنجلوس جالاكسي” الأمريكي، حيث قضى هناك ما يقرب من عامين.

وفي الميركاتو الشتوي الماضي، عاد السويدي إلى كرة القدم الأوروبية من بوابة “ميلان” الإيطالي، وقاد الفريق نحو الصعود إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بعدما كان على مقربة من مراكز الهبوط، حيث سجل أربعة أهداف في 10 مباريات، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.