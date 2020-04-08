شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إلغاء الدوري الإنجليزي قد يكلف مليار إسترليني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020 تحدث الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز، عن خسائر بمليار جنيه إسترليني على الأقل حال عدم استكمال منافسات الموسم الحالي.

Advertisements وتأتي تحذيرات ماسترز في وقت تعاني فيه بريطانيا بشكل عام والرياضة بشكل خاص وفي مقدمتها كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن ماسترز قوله اليوم الثلاثاء: "نواجه خسائر بمليار جنيه إسترليني على الأقل إذا فشلنا في استكمال موسم 2019-2020". وأضاف: "خسائر أخرى تنتظرنا إذا ما زادت خطورة الجائحة في المستقبل".

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