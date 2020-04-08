انتر يستسلم في قضية التعاقد مع ميسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020 استسلم فريق إنتر ميلانو الايطالي في قضية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم ​برشلونة​ الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements وأكد موقع لو10 سبورت الفرنسي أن إنتر لن يستطيع دفع راتب ميسي لضمه خلال الميركاتو الصيفي رغم أزمته مع إدارة برشلونة. وأشار الموقع أن إنتر عجز عن تقديم عقود بقيمة 10 مليون يورو سنويًا لابرز لاعبيه وهو ​لاوتارو مارتينيز​ فكيف في ظل هذه الظروف الاقتصادية سيقدر أن يدفع 30 مليون يورو لليونيل ميسي. يذكر ان اندية العالم بمعظمها ترزح تحت الضغوط الاقتصادية بسبب كورونا.

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