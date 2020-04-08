الاتحاد الاماراتي يفاضل بين مدربين محليين لقيادة المنتخب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

بدأ ​الاتحاد الاماراتي​ مهمة البحث عن مدرب للمنتخب لخلافة الصربي ​إيفان يوفانوفيتش​ الذي تم إنهاء التعاقد معه خلال الساعات الماضية .



وحسب صحيفة البيان تتجه النية داخل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية إلى الاعتماد خلال الفترة المقبلة على المدرب الوطني اولا بسبب صعوبة التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الظروف الصحية المستجدة التي يمر بها العالم حاليا وثانيا المدرب الوطني لديه معرفة جيدة بالدوري وبمستوى اللاعبين كما يستطيع بسهولة التعامل معهم .

واضافت ان ​عبد العزيز العنبري​ مدرب ​الشارقة​ الحالي و​مهدي علي​ مدرب المنتخب السابق من أبرز المرشحين لتولي المسؤولية خلال الفترة المقبلة.