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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعبو الدوري الانجليزي يقفون مكتوفي الايدي في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020
يبدو المشهد مختلفا بين الليغا الاسبانية والدوري الانكليزي لكرة القدم من حيث تفاعل اللاعبين مع المشاكل الاقتصادية التي تسيطر على الفرق في البطولتين.
انتشار كورونا وتوقف الحياة في عالم كرة القدم جعل الاندية يفكرون بقطع جزء من رواتب اللاعبين والاداريين. هذا الام لاقى استحسانا في الليغا اكثر منه في البريمييرليغ.
فقط قام ميسي بتقليص 70% من راتبه وايضا بعض من راتب زملائه في الفريق من اجل مساعدة الاشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب توقف اللعبة وقام اتلتيكو مدريد بنفس الشيء بينما في الدوري الانكليزي لم يقم اي لاعب حتى الان باي محاولة للمساعدة لا بل قام اللاعب الدولي السابق واين روني بالاحتجاج على هكذا قرارات.
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