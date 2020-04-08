- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حارس النصر يجري عملية ناجحة في اليد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020
أجرى الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى النصر السعودي عملية جراحية ناجحة في يده حيث سيخضع للعلاج والتأهيل لفترة قبل العودة الى الملاعب .
واصدر النصر بيانا نشره على صفحته على تويتر اكد فيه ان العملية هي لتثبيت كسر سابق في أحد أصابعه وإعادة مفصل إصبع آخر إلى وضعه الطبيعي بسبب خلع كان يعاني منه .
وكان جونز قد تعرض للإصابة أثناء مباراة النصر أمام العين الإماراتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا في 18 شباط/فبراير الماضي وقرر اجراء العملية حاليا بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس النصر يجري عملية ناجحة في اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.