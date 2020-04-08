حارس النصر يجري عملية ناجحة في اليد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

أجرى الأسترالي ​برادلي جونز​ حارس مرمى ​النصر السعودي​ عملية جراحية ناجحة في يده حيث سيخضع للعلاج والتأهيل لفترة قبل العودة الى الملاعب .



واصدر النصر بيانا نشره على صفحته على تويتر اكد فيه ان العملية هي لتثبيت كسر سابق في أحد أصابعه وإعادة مفصل إصبع آخر إلى وضعه الطبيعي بسبب خلع كان يعاني منه .

وكان جونز قد تعرض للإصابة أثناء مباراة النصر أمام ​العين الإماراتي​ ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا في 18 شباط/فبراير الماضي وقرر اجراء العملية حاليا بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد.