لاعبو الدوري الفرنسي يوافقون على تخفيض رواتبهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

توصل لاعبو واداريو اندية الدرجة الاولى والثانية الفرنسية الى اتفاق بخفض مؤقت ل​رواتب​هم من اجل الحفاظ على ميزانية الاندية خلال حربها مع فيروس ​كورونا​ المستجد.



وأكد رئيس النقابة فيليب بيات في تصريحات صحفية الخبر قائلا: "الفكرة هي أن يقوم اللاعبون بتأجيل استلام جزء من رواتبهم في نيسان للسماح للأندية للخروج من الأزمة".

يذكر ان كرة القدم في فرنسا كما هي الحال في العالم متوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا وحقوق النقل التلفزيوني ايضا مما يخفف من عائدات الاندية في العالم اجمع.