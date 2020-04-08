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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حمد الله وأمرابط يسعيان لمغادرة السعودية خلال فترة التوقف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020
كشف مصادر صحفية ان الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط المحترفان في صفوف النصر السعودي يسعيان لمغادرة السعودية .
ووفقًا لصحيفة الرياضية فان نور الدين أمرابط يسعى إلى أخذ الموافقة وإكمال الإجراءات النظامية من أجل المغادرة إلى هولندا وذلك لزيارة عائلته خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.
واشارت الصحيفة الى ان عبد الرزاق حمد الله يسعى الى التواصل مع سفارة بلاده في الرياض وذلك لاستئجار طائرة خاصة مع مواطنيه المغاربة الذين يلعبون في الدوري السعودي من أجل العودة إلى المغرب لزيارة أهاليهم خلال فترة توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي .
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