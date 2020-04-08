شكرا لقرائتكم السولية ينشر صورته "ع المشاية" فى المران المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص عمرو السولية نجم خط وسط النادى الاهلى على الحفاظ على لياقته البدنية بإستخدام "المشاية" فى العزل المنزلى حيث نشر صورته وهو يستخدمها على ستورى انستجرام ،السولية تألق بشدة مع الفريق الأحمر خلال الموسم الحالي، خاصة بعد قدوم المدير الفني السويسري رينيه فايلر ،كما لعب تعاقد الأهلي مع أليو ديانج في قدرة عمرو السولية في إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومي.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعي إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح في إحراز أهداف مؤثرة لفريقه هذا الموسم كانت سبباً في فوزه بمباريات هامة.

Advertisements

ووضع السويسري رينيه فايلر برنامج غذائي للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبي ودكتور التغذية تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، مما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدني تمهيداً لاستئناف النشاط الكروي في أي وقت، والمتوقف حالياً في العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدي الأكبر الذي يواجه جهاز الكرة خاصة وأن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

وعدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبي الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التي من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أي زيادة في أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.