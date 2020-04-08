شكرا لقرائتكم حسين الشحات يداعب أطفاله داخل الملعب برعاية أحمد فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حسين الشحات نجم النادى الاهلى فيديو له مع أولاده عبر تطبيق تيك توك يجمعهم خلاله ذكريات عديدة وعلق قائلا "العشق" وظهر فى الفيديو لقطات لأحمد فتحى نجم الاهلى وهو يداعب أطفال الشحات فى الملعب كما ظهر الاطفال يقلدون حركة مؤمن زكريا نجم الاهلى الشهيرة ابان احتفاله بالاهداف .

وفى وقت سابق أطلق حسين الشحات قناة تحمل اسمه على يوتيوب، ونشر رسالة لجمهوره عبر إنستجرام يطالبهم فيها بالاشتراك فى القناة والتي تعد أحدث خطوة للاعب لمواجهة العزل المنزلى

ومنذ أيام قليلة انضم حسين الشحات لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك" لقضاء وقت الفراغ بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع، ونشر الشحات فيديو على حسابه الجديد لتوثيقه قائلا، "بمناسبة إننا كلنا قاعدين فى البيت قلت أعمل حساب على تيك توك، وده الأكونت الرسمى بتاعى" ثم أتبعه بفيديو مع أولاده نال إعجاب الكثيرين.

وسبق وأعلن حسين الشحات موافقته على الدعوة التى أطلقها زميله بالفريق سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

وقال الشحات فى فيديو بثه عبر إنستجرام، "قبلت تحدى الخير من أحمد عيد عبد الملك وأحمد فتحى وهتكفل بمصاريف 30 أسرة خلال شهر وبرشح أفشة وعمر السعيد ومحمد الشناوى وعمرو السولية".

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وفى وقت سابق، قال حسين الشحات لاعب الأهلى أنه سيخضع لجراحة بسيطة للتخلص من بعض الآلام التى يشعر بها فى عضلات البطن، موضحاً فى تصريحات تلفزيونية أن الجراحة بسيطة لكنه سيُجريها من أجل التخلص من هذه الألآم خاصة وأن بطولة الدورى متوقفة حالياً بسبب أنتشار فيروس "كورونا".

وقال حسين الشحات إن الضجة الكبيرة التى حصلت على قصة انتقاله للقلعة الحمراء بخصوص المبلغ المالى الكبير ليس لها أساس من الصحة.، موضحاً فى تصريحات تلفزيونية : لو حصلت على ١٥٠ مليونا لجلست فى المنزل، مؤكدا أنه يجتهد داخل الملعب للظهور بشكل جيد مع الفريق ومن أجل تحقيق البطولات.

وأكد أن السبب الرئيسى فى الفوز على صن داونز والصعود للدور نصف النهائى لبطولة أفريقيا هى الثقة والتحضير الجيد لتلك المباراة، وأضاف أن الأداء الذى ظهرنا به فى مواجهة صن داونز كان سبب الفوز والصعود للدور النصف النهائى لبطولة أفريقيا وثقة المدير الفنى فى اللاعبين.

وأكمل الشحات أن الهدف الرئيسى للفريق هذا الموسم هو تحقيق بطولة دورى أبطال أفريقيا والصعود لبطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات. تسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) فى تأجيل العديد من منافسات كرة القدم فى الأيام الماضية، حيث طارد الوباء الجديد العديد من لاعبى كرة القدم فى جميع والمسابقات المحلية والقارية حول العالم.