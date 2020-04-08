شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة ينشر صوره وسط الطبيعة الخلابة بسيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صوراً من جبال سيناء، حيث تواجد جمعة برفقة أصدقاه لتناول الطعام بين الجبال، مستغلاً رة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا في البقاء مع عائلته بسيناء.

وظهر عبدالله جمعه مرتدياً الزي السيناوي متشبهاً بـ"شيخ العرب".

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ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، و لكن حتى الأن لم يتم تحديد موعد العودة إلى التدريبا ، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

وقرر مسئولو الزمالك تمديد عقد محمد عبد الغنى، وعبد الله جمعة ثنائى الفريق الأبيض، خلال أيام وذلك بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بتمديد عقد محمود علاء لمدة 5 مواسم، خاصة أن عقد الثنائى آخره نهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة.

وجاء قرار مسئولى ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى وجمعة خلال الأيام المقبلة بعد حصولهم على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقدهم بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمانه مع الفريق، بعدما أصبحوا من الأعمدة الأساسية بالفريق.