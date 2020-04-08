شكرا لقرائتكم الأهلى: رمضان صبحى بات من حقه المشاركة حتى نهاية الموسم حالى عودته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن "فيفا" أمس ،الثلاثاء عن، موافقته على تمديد عقود اللاعبين التى تنتهى فى الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالى 2019 - 2020، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأرسل الأهلي خطاباً قبل ثلاثة أسابيع تقريباً لنادي هيدرسليفيد يطلب فيه تمديد إعارة رمضان صبحي ثلاثة أشهر أو حتى ينتهي الموسم الكروي محلياً وأفريقياً بعدما تسبب فيروس "كورونا" في تجميد النشاط الكروي بالعالم كله ما يعني أن موعد نهاية الدوريات في العالم سيتأجل عدة أشهر.
وبعد قرار الفيفا أكدت إدارة القلعة الحمراء أن رمضان صبحي سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم المحلي وكذلك منافسات دوري أبطال أفريقيا التي صعد الأحمر للدور نصف النهائي فيها حيث سيلعب مع الوداد المغربي.
في شأن متصل ، أكد رمضان: "أتمني الاستمرار فى مشوار الإحتراف، ولا أريد أن تغضب مني جماهير النادي الأهلي، هذا حلمي وأتمني تحقيقه وسأنتظر الفترة المقبلة لحسم الأمور".
وتماثل رمضان صبحي للشفاء من إصابته الأخيرة بتمزق في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات الفريق منذ منتصف ديسمبر الماضي ليكون جاهزاً للمشاركة مع الأهلي محلياً وأفريقياً حال استئناف النشاط الرياضي.
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