شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. باسم مرسى يغزو الإطلالات الحديثة في "قصّات الشعر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن باسم مرسى لاعب الإنتاج الحربي الحالى والزمالك السابق بات مُتخصصاً في الظهور بإطلالات مختلفة فى قصات الشعر حيث يحرص على تغيير لون الشعر بين كل حين وأخر وفقًا لقصات الشعر المختلفة التى يظهر بها سواء على السوشيال ميديا أو فى المباريات ، وأصبح باسم مرسى مُهتم بكل ما هو جديد فى عالم موضة قصات الشعر التى ينشرها على صفحته الشخصية عبر إنستجرام .

باسم مرسى أكد فى تصريحات إعلامية مؤخرا أنه حزين لتجاهل الإعلام للمستويات المتميزة التى يقدمها مع ناديه خلال الفترة الحالية، وأضاف باسم مرسي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 أنه يتألق بشدة مع فريقه حاليا عكس مواسم سابقة لم يكن مستواه بالمأمول وكان هناك اهتماماً لكونه لاعب بالزمالك.

وأوضح باسم مرسي أنه لو عاد به الزمن لن يدخل في أزمة مع جماهير الأهلي وتحديداً الصورة المنشورة "قرن الفلفل"، وأكد باسم مرسى أن سبب ابتعاده منذ فترة وعدم ظهوره بالمستوى المنتظر العديد من المواقف الصعبة التى كانت لها تأثير كبير على مسيرته.

”الخليج 365” يرصد لقطات لإطلالات باسم مرسى فى الصور التالية :