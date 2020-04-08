شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور تكشف استعدادات محمد مجدى أفشة لعودة النشاط الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مجدى أفشة نجم النادى الاهلى على نشر صور تدريباته اليومية على ستورى انستجرام حيث يسعى اللاعب للحفاظ على لياقته البدنية قبل عودة النشاط الكروى ،ووضع السويسري رينيه فايلر برنامج غذائي للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبي ودكتورالتغذية تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، مما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدني تمهيداً لاستئناف النشاط الكروي في أي وقت، والمتوقف حالياً في العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدي الأكبر الذي يواجه جهاز الكرة خاصة وأن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

وعدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبي الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التي من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أي زيادة في أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.

انتقل محمد مجدى قفشة، إلى الاهلى في صيف 2019، من نادى بيراميدز، حيث شارك حتى الان في 22 مباراة بواقع 15 مباراة في الدوري العام، و 6 في دوري ابطال افريقيا ، ومباراة واحدة في كأس السوبر

ونجح قفشة صانع الألعاب في تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 أهداف آخرين، حيث شارك بمعدل 1.673 دقيقة اجمالا.

فيما لعب قفشة 15 مباراة في الدوري العام بمعدل 1.146 دقيقة سجل فيها 4 اهداف وصنع 6 أهداف .

وفى دوري أبطال افريقيا لعب 6 مباريات سجل هدف وصنع هدفين بمعدل 447 دقيقة، كما شارك في كأس السوبر في مباراة واحدة بمعدل 80 دقيقة

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