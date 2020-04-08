شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يغازل جماهير الأهلى بقميص القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى المعار إلى الاتفاق السعودى جماهير القلعة الحمراء، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مرتديا قميص الفريق الأحمر.



وليد أزارو

كشفت تقارير صحفية مغربية أن وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودى المعار من صفوف الأهلى فى يناير الماضى، أصبح خارج حسابات المارد الأحمر خلال المرحلة المقبلة، ويسعى الأهلى لتسويقه بعد العروض التى تلقاها اللاعب مؤخرا، حيث يتبقى فى عقده مع الأهلى موسما وحيدا، وترغب إدارة الاتفاق السعودى فى شراء المدة المتبقية فى عقد المهاجم المغربى مع الأهلى.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية إن وليد أزارو لن يستمر فى صفوف الأهلى بعدما أخطر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر إدارة النادى بعدم الحاجة لتواجد وليد أزارو مع الفريق خلال الموسم المقبل، وإعطائهم الضوء الأخضر لبيعه لأى فريق يرغب فى التعاقد معه.

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فى الوقت نفسه كشف رينيه فايلر أن طريقة اللعب وراء رحيل وليد أزارو عن الأهلى لنادى الاتفاق، موضحاً فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت فى وقت سابق أن طريقة لعب المغربى لم تناسب خطته، وأوضح قائلا "أزارو يجيد اللعب على الهجمات المرتدة، وهى لا تتناسب معى ورحيله كان القرار الأفضل".

وتلقى المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى المُعار لنادى الاتفاق السعودى، 3 عروض خلال الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال عدم عودته للأهلى بعد انتهاء الإعارة.

جدير بالذكر أن لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح مازالت حائرة فى مصير وليد أزارو حيث تنتهى إعارة أزارو للنادى السعودى بنهاية الموسم الجارى، وترغب اللجنة فى حسم مصير المهاجم المغربى خلال فترة توقف الدورى الحالية على خلفية انتشار فيروس "كورونا"، ولم يُعلن الأهلى حتى الآن مصير اللاعب بشأن رسمى فقد يعود للفريق بنهاية الموسم وقد تتجدد الإعارة.

وظهر المهاجم المغربى بشكل جيد مع الاتفاق قبل تجميد الدورى السعودى.