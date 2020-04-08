شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يتقمص دور "ست بيت شاطرة" فى حضور زوجته على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق جمهوره على تطبيق "تيك توك" بنشر فيديو له مع زوجته وطفلته يؤدى خلاله أعمال البيت خلال فترة العزل المنزلى وتوقف النشاط الكروى بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومنذ ساعات قليلة أكد باسم مرسى مهاجم الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربى حزنه لتجاهل الإعلام للمستويات المتميزة التى يقدمها مع ناديه خلال الفترة الحالية.

وأضاف باسم مرسى خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 أنه يتألق بشدة مع فريقه حاليا عكس مواسم سابقة لم يكن مستواه بالمأمول، وكان هناك اهتماماً لكونه لاعب بالزمالك.

أوضح باسم مرسي أنه لو عاد به الزمن لن يدخل في أزمة مع جماهير الأهلي وتحديداً الصورة المنشورة "قرن الفلفل".

وأكد باسم مرسى أن سبب ابتعاده منذ فترة وعدم ظهوره بالمستوى المنتظر، مؤكدا أنه طوال عام ونصف مر بالعديد من المواقف الصعبة كان لها تأثير كبير على مسيرته.

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وقال مرسى "طوال عام ونصف لم أكن أشارك بشكل مستمر فالبداية كانت خطأ حين قررت الاحتراف فى اليونان وبعد العودة لم احصل على فرصة مع سموحة".

وأضاف مرتضى منصور لم يكن يرغب في رحيلي في المرة الأولى حين قررت الاحتراف في لاريسا اليوناني وفي تجربة سموحة أيضا، وأوضح أن أحد مدربي سموحة حين انتقل للفريق ابلغه أنه لن يكون له دور معه وسيكون المهاجم رقم 3 للفريق وبعدها المدرب رحل عن سموحة وتم التعاقد مع حسام حسن.

وفى وقت سابق وجه باسم مرسى رسالة شكر لجمهوره عبر تطبيق تيك توك، ونشر فيديو عبر صفحته الرسمية قال فيه "بشكر كل الناس اللى فى ضهرى عالطول، إمبارح كان أول يوم ليا على تيك توك ولقيت الناس بتدعمنى وبتبعتلى رسائل حلوة بشكرهم طبعا وفى ناس مش قادرة تنسى إنى كنت بزعلهم بقولهم شكراً بردو، وباذن الله هرجع أزعلكم تانى".

وانضم باسم مرسى إلى صفوف مستخدمى تطبيق "تيك توك"، وذلك خلال فترة التوقف الكروى الإجبارى فى العالم أجمع، بسبب تفشى مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ونشر باسم مرسى أول فيديو له عبر تيك توك قال فيه، "قالولى مصر كلها عملت تيك توك، فينك، قولتلهم لا.. مش متابع والله"، فى إشارة إلى كلمته الشهيرة والتى أصبحت أيقونة للسخرية لاحقا، وهو التصريح الذى أطلقه خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2017 فى الجابون، والذى أثار الجدل حوله عندما سأله أحد الإعلاميين عن مشوار منتخب مصر فى تلك البطولة، ليرد قائلًا: "مش متابع والله".