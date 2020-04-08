شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة فى دور "شيخ العرب" بسيناء بعد توقف النشاط بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام صوراً من جبال سيناء، برفقة أصدقائه، مستغلاً فترة توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا فى البقاء مع عائلته بسيناء، حيث ظهر عبد الله جمعة مرتدياً الزى السيناوى.



عبد الله جمعة



عبد الله جمةيشرف على اعداد الطعام



عبد الله جمعه في سيناء

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ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد العودة إلى التدريبات، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.