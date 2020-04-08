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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة فى دور "شيخ العرب" بسيناء بعد توقف النشاط بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام صوراً من جبال سيناء، برفقة أصدقائه، مستغلاً فترة توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا فى البقاء مع عائلته بسيناء، حيث ظهر عبد الله جمعة مرتدياً الزى السيناوى.
عبد الله جمعة
عبد الله جمةيشرف على اعداد الطعام
عبد الله جمعه في سيناء
وأعلن مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.
وقرر مسئولو الزمالك تمديد عقد محمد عبد الغنى، وعبد الله جمعة ثنائى الفريق الأبيض، خلال أيام وذلك بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بتمديد عقد محمود علاء لمدة 5 مواسم، خاصة أن عقد الثنائى آخره نهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة.
وجاء قرار مسئولى ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى وجمعة خلال الأيام المقبلة بعد حصولهما على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقديهما بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمانه مع الفريق، بعدما أصبحا من الأعمدة الأساسية بالفريق.
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