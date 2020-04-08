شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: همام طارق لايملك عروض عربية للرحيل عن الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن العراقي همام طارق لاعب الفريق لن يرحل عن القلعة الصفراء، مؤكدا عدم امتلاك اللاعب لأية عروض عربية ، وقال المصدر في تصريحات خاصة ل الخليج 365:" همام طارق لايملك أي عروض عربية للرحيل عن الأسماعيلي، النادي لم يتلقي أي عرض بصورة رسمية ، الأمر لا يعدو مجرد ترشيحات لبعض الوكلاء.

وتابع :" همام طارق متعاقد مع الإسماعيلي لمدة موسمين ويتبقي له موسم كامل بعد نهاية الموسم الحالي وإدارة النادي ترفض رحيل اي لاعب سوى بعد تحقيق بطولة للدراويش "..وكان العراقي همام طارق قد أعلن في وقت سابق امتلاكه عدة عروض عربية وخليجية للرحيل عن الأسماعيلي ولكنه يحترم تعاقده مع الدراويش .

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وفي وقت سابق ، كشف مصدر مقرب من العراقى همام طارق لاعب الإسماعيلى أسباب بقائه فى الإسماعيلية وعدم مغادرة القاهرة قبل قرار تعليق رحلات الطيران خوفا من تفشى فيروس كورونا القاتل، حيث أكد أن همام طارق اعتاد السفر لدبى لقضاء إجازته هناك وفي ظل قرار دولة الإمارات بتعليق رحلات الطيران لم يجد اللاعب مفرا من البقاء في فندق الإسماعيلى، لاسيما أن أسرته الصغيرة كانت بمحض الصدفة تزوره بالقاهرة ورفض مغادرتهم خارج البلاد. وقامت إدارة فندق النادى الإسماعيلى والموجود داخل النادي بتعقيم وتطهير الغرف والمطعم خوفا من تفشي فيروس كورونا القاتل ولحماية اللاعبين والمتواجدين في الفندق من انتقال العدوى .

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى و مباراتين فى البطولة العربية و مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .