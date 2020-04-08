شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفع البرنامج التدريبي للاعبي الزمالك في المنزل تدريجياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تعليماته لجميع لاعبي الفريق بزيادة معدلات التريب في المنازل أثناء فترة توقف الدوري الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث بدأ اللاعبون في خوض بعض التدريبات في صالات الـ " جيم " والملاعب القريبة من منازلهم صباحا، وهو ما جعل المدير الفني بالتنسيق مع جهازه المعاون يضع برنامجد تدريبي جديد يتم فيه زيادة معدلات الحركة للاعبين تدريجيا عن البرنامج والتعليمات التي أصدرها الجهاز الفني للاعبين في بداية فترة التوقف.

في نفس السياق فان كارتيرون اطمئن علي الثنائي الغربي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم لاعبا الزمالك بخوضهم تدريبات في أماكن مفتوحة بعيدا عن التجمعات مثل الشواطئ والملاعب القريبة ، في ظل اهتمام كارتيرون بالثلاثي المحترف اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد اوناجم، حيث يعتبرهم كارتيرون الأوراق الرابحة في الفريق هذا الموسم.

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كارتيرون اجري عدة اتصالات هاتفية ومكالمات فيديو مع الثلاثي المحترف والمتواجد في بلادهم، اطمأن خلالها علي تدريباتهم، وكذلك منحهم تعليمات جديدة مع التأكيد عليهم بالالتزام بتعليمات الحظر في بلادهم وكذلك التدريب في أماكن بعيدة عن التجمعات.