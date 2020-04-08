أرشيف الرياضة (5).. حسام حسن يترك "حلم لاتسيو" لإنقاذ الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

"تريد العودة لمصر!.. هل تعلم من أصبح يُتابعك الآن ياحسام؟.. لاتسيو الإيطالي".

لماذا لم يهتم حسام حسن باستغلال فرصة متابعة لاتسيو الإيطالي له وسيلتك الاسكتلندي ـ الذي سجل بمرماه سوبر هاتريك في دوري أبطال أوروبا ـ وقرر العودة للأهلي؟.. هذا ما نستعرضه في الحلقة الخامسة من أرشيف الرياضة التي تُنشر تباعًا على موقعي يلاكورة/الخليج 365.

التوأم كان يعيش فترة جيدة في سويسرا خاصة إبراهيم ولكن مع مشاركة حسام أصبحت الأمور مختلفة فتألق بقميص نيوشاتيل خلال المباراة التي جعلته محط الأنظار.

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لكنها كانت فترة صعبة حسبما يروون؛ حيث لم يعتادوا على الأمر فظلّت الرغبة للعودة للأهلي ـ الذي رحلا عنه بعد تألقهما في كأس العالم 1990 لصفوف باوك اليوناني ومنه نيوشاتيل السويسري ـ قائمة حتى عززها خبر قرأوه في أحد الصحف أن الأهلي هُزم من المريخ وتراجع للمركز العاشر بجدول الدوري.

قرر التوأم الحديث مع مسؤولو نادي نيوشاتيل للعودة لمصر مرة أخرى ليرد رئيس النادي:"تعود لمصر! !.. هل تعلم من أصبح يُتابعك الآن ياحسام؟.. لاتسيو الإيطالي.. هذا مستقبل لكم واستثمار جيد للنادي".

التوأم ربما لم يسمعا ماقاله ليعودا لمقر سكنهما وينتهما العودة حتى وجدا صلاح حسني يُخبرهم أن الأهلي يريد عودتهما فغادرا للقاهرة دون علم نيوشاتيل قبل أن يرحلا عن صفوف القلعة الحمراء في صفقة مدوية مطلع الألفية الثالثة.